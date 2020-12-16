Верещук готова розробити законопроект для ФОПів

"Я готова працювати в робочій групі над новим законопроектом. І є багато ФОПів, які готові поділитися своїм досвідом і своєю фаховістю і, власне, розробити законопроект, який буде влаштовувати ФОПів. Я саме за такий діалог", - сказала вона.

Нагадаємо, у Києві під час масштабної акції протесту підприємців на Майдані сталися сутички між поліцейськими та активістами, внаслідок чого постраждали представники обох сторін.

Верещук назвала сутички неприйнятними і вбачає у подібних акціях протесту тиск підприємців на парламент.

"Те, як вчора відбувалися сутички, ті заходи, які називають сьогодні захистом прав на працю ФОПів – це насправді був тиск, безпрецедентний тиск на парламент, на уряд і нашу правоохоронну систему. І зараз виходить, що на шальках терезів стоять побиті ФОПи, правоохоронці, побиті люди – громадяни України. Я б цього не хотіла", - підкреслила вона.