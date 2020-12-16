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Верещук готова разработать законопроект для ФЛП

Киев • УНН

 • 12226 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук поддержала ФЛП и заявила о готовности помочь с разработкой законопроекта. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Верещук готова разработать законопроект для ФЛП

"Я готова работать в рабочей группе над новым законопроектом. И есть много ФЛП, которые готовы поделиться своим опытом и своей профессиональностью и, собственно, разработать законопроект, который будет устраивать ФЛП. Я именно за такой диалог", - сказала она.

Напомним, в Киеве во время масштабной акции протеста предпринимателей на Майдане произошли столкновения между полицейскими и активистами, в результате чего пострадали представители обеих сторон.

Верещук назвала столкновения неприемлемыми и видит в подобных акциях протеста давление предпринимателей на парламент.

"То, как вчера происходили столкновения, те меры, которые называют сегодня защитой прав на труд ФЛП - это действительно было давление, беспрецедентное давление на парламент, на правительство и нашу правоохранительную систему. И сейчас получается, что на чаше весов стоят избитые ФЛП, правоохранители, избитые люди - граждане Украины. Я бы этого не хотела", - подчеркнула она.

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