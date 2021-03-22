Верещук: для вступу в ЄС Україні потрібно до 10 років

Вона вказала, що вірить в це, навела приклад Польщі і додала, що на це Україні потрібно до 10 років.

Цитата

"Чи вірю я? Вірю. Чи знаю я, як це зробити? Знаю, бо народилася на самому кордоні з ЄС і точно знаю, як трансформувалась Польща. І їм говорили приблизно те саме – те, що їм ще дуже далеко, що вони глибоко корумповані, але вони прогресували. І ті стартові позиції, які були у Польщі, далеко не були райдужними. І навіть коли проводили референдум щодо вступу у ЄС, а це обов'язкова форма опитування, люди до кінця не вірили, що поляки – здебільшого старші люди, проголосують "за". Але так сталося і вони сьогодні у ЄС. Тому я - оптиміст. На це Україні потрібно до 10 років", - сказала Верещук в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна прагне енергетичного союзу з ЄС.