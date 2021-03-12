Вербували українців для роботи наркокур'єрами в РФ: під суд піде банда з 11 осіб

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“Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 11 осіб за обвинуваченням у вчиненні злочинів, пов’язаних з виготовленням та збутом наркотичних речовин, а також вербуванням українських громадян для роботи наркокур’єрами на території РФ (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що “члени злочинної організації, використовуючи дві нарколабораторії, розташовані в місті Києві та селі Гнідин Бориспільського району Київської області, займалися виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин у значних обсягах". Зазначається, що виготовлені речовини учасники групи збували через інтернет-сайти “Ескобар” та “Медуза”.

"Через ці ж сайти зловмисники вербували громадян України для незаконного переміщення через державний кордон України для участі у незаконній діяльності, пов’язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, на території Російської Федерації", - вказали у прокуратурі.

Під час обшуків за місцем проживання членів злочинної організації та місцем знаходження нарколабораторій правоохоронці, як повідомляється, вилучили понад 13 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, близько 400 л прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та інші речові докази. У межах слідства накладено арешт на майно підозрюваних (автомобілі та земельну ділянку).

Додамо

У Київській області правоохоронці викрили потужне наркоугрупування. Вартість вилученого "товару" сягає 1,5 млн дол.