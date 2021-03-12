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Вербовали украинцев для работы наркокурьерами в РФ: под суд пойдет банда из 11 человек

Вербовали украинцев для работы наркокурьерами в РФ: под суд пойдет банда из 11 человек

Киев  •  УНН

 • 17870 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киевской области будут судить 11 участников наркоорганизации, которые подозреваются в том, что вербовали украинцев для работы наркокурьерами в РФ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 11 человек по обвинению в совершении преступлений, связанных с изготовлением и сбытом наркотических веществ, а также вербовкой украинских граждан для работы наркокурьерами на территории РФ (ч. 1 ст. 255, ч . 3 ст. 149, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что "члены преступной организации, используя две нарколаборатории, расположенные в городе Киеве и селе Гнедин Бориспольского района Киевской области, занимались изготовлением наркотических средств и психотропных веществ в значительных объемах". Отмечается, что изготовленные вещества участники группы сбывали через интернет-сайты "Эскобар" и "Медуза".

"Через эти же сайты злоумышленники вербовали граждан Украины для незаконного перемещения через государственную границу Украины для участия в незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на территории Российской Федерации", - указали в прокуратуре.

Во время обысков по месту жительства членов преступной организации и месту нахождения нарколабораторий правоохранители, как сообщается, изъяли более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, около 400 л прекурсоров, оборудование для изготовления наркотических средств и психотропных веществ и другие вещественные доказательства. В рамках следствия наложен арест на имущество подозреваемых (автомобили и земельный участок).

Добавим

В Киевской области правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку. Стоимость изъятого "товара" составляет 1,5 млн долл.

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