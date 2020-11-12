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Веніславський заявив, що у нього немає бажання бути суддею КСУ

Веніславський заявив, що у нього немає бажання бути суддею КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Представник Президента в КСУ, народний депутат Федір Веніславський заявив, що в нього немає бажання бути суддею Конституційного суду, бо це не відповідає його темпераменту. Про це сказав він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Знаєте, от я хочу один раз сказати, щоб всі зрозуміли, і щоб не було жодних інсинуацій. В мене немає бажання бути суддею Конституційного суду. Це не відповідає моєму, скажімо, темпераменту. Тобто, я не вважаю, що я буду на своєму місці, виконуючи повноваження судді. Тому я претендувати на посаду судді Конституційного суду України найближчі років 5 точно не буду. Можливо, в мене потім щось переміниться в житті, я перегляну якісь свої погляди чи щось зміниться в сприйнятті, але скажімо так, на даний момент я себе взагалі не бачу суддею Конституційного суду”, - сказав Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада України не набрала голосів для призначення двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою, комітету доручили підготувати проведення повторного конкурсу.

Також нагадаємо, новий конкурс на суддів КСУ у Раді триватиме близько трьох місяців.

Українські Національні Новини

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