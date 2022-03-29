Веніславський роз'яснив, що потрібно для ймовірного референдуму щодо нейтралітету

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"Для того, щоб провести демократичний референдум, який буде відповідати всім європейським і світовим принципам референдарного процесу, необхідно щонайменше, щоб була забезпечена безпека учасників цього процесу. А безпека може бути забезпечена тоді, коли територія України буде повністю контролюватися ораганами державної влади України", - сказав Веніславський.

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З його слів, "за великим рахунком, оця теза Президента, вона має на меті продемонструвати, що ми можемо розглядати нейтральний статус".

"У статті 17 Конституції України записана заборона розміщувати на території України іноземні військові бази. (...) Статус на НАТО – можна дискутувати, і це вже буде питання Конституційного Суду України. НАТО це насамперед оборонний блок, і в Конституції це питання закріплено. Тому в майбутньому, треба буде, якщо будемо говорити про нейтральний статус, буде проведено референдум, і народ підтримає. То це буде підставою для того, щоб ми в майбутньому змінили також і Конституцію", - зазначив нардеп.

Раніше

Президент Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ припустив можливість проведення референдуму. При цьому Президент наголосив, що проведення референдуму неможливе, поки на території України присутні російські війська.