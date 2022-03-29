Вениславский разъяснил, что нужно для вероятного референдума по нейтралитету

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"Для того, чтобы провести демократический референдум, который будет отвечать всем европейским и мировым принципам референдарного процесса, необходимо как минимум, чтобы была обеспечена безопасность участников этого процесса. А безопасность может быть обеспечена тогда, когда территория Украины будет полностью контролироваться ораганами государственной власти Украины", - сказал Вениславский.

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По его словам, "по большому счету, этот тезис Президента, он имеет целью продемонстрировать, что мы можем рассматривать нейтральный статус".

"В статье 17 Конституции Украины записан запрет размещать на территории Украины иностранные военные базы. (...) Статус на НАТО - можно дискутировать, и это уже будет вопрос Конституционного Суда Украины. НАТО это прежде всего оборонительный блок, и в Конституции этот вопрос закреплен. Поэтому в будущем, надо будет, если будем говорить о нейтральном статусе, будет проведен референдум, и народ поддержит. То это будет основанием для того, чтобы мы в будущем изменили также и Конституцию", - отметил нардеп.

Ранее

Президент Зеленский в интервью российским СМИ допустил возможность проведения референдума. При этом Президент подчеркнул, что проведение референдума невозможно, пока на территории Украины присутствуют российские войска.