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Венедіктова прокоментувала завершення розслідування у справі щодо Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Зібрані докази під час досудового розслідування у справі щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки є достатніми для складання обвинувального акту. Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Венедіктова повідомила, що наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів у яких фігурує Порошенко. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.

“У нас немає функції дослідчої перевірки — за формальними ознаками правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини. Добре це чи погано — питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п’ятим Президентом, надходять з усієї держави. Цього тижня, наприклад, надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян”, — сказала Венедіктова.

За її словами, справи щодо п’ятого Президента одразу ж називають політичними — звідусіль лунають такі думки від “експертів”, далеких від Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, не знайомих із матеріалами проваджень, планом слідчих дій, доказами, отриманими за результатами експертиз і допитів та інших процесуальних дій.

“Сьогоднішня справа — це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання ‪від 7 до 10‬ років позбавлення волі.‬ На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканим і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу”, — розповіла Венедіткова.

Також Венедіктова зазначила, що сьогодні лунають гасла, що суд зібрався вночі і виніс ухвалу про продовження строків досудового розслідування.

“Ні, судове засідання було призначене ще на позавчора, однак сторона захисту не з’явилась. Вчора о 14:00 засідання таки почалось, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже ‪о першій ночі‬”, - сказала Венедіктова.

За її словами, сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все.

“Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі — суд. Прокурорська тяганина із справами має закінчуватися”, — наголосила Венедіктова.

Окрім того, Генеральний прокурор відмітила, що під час обрання запобіжного заходу суд і прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність в процесуальній площині — запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування. Слідство завершено.

Нагадаємо, суд залишив без розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку.

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