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Венедиктова прокомментировала завершение расследования по делу о Порошенко

Венедиктова прокомментировала завершение расследования по делу о Порошенко

Киев  •  УНН

 • 31550 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Собранные доказательства во время досудебного расследования по делу в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки являются достаточными для составления обвинительного акта. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Венедиктова сообщила, что сейчас правоохранителями расследуется ряд уголовных производств, начатых по постановлениям судов, заявлениям граждан и материалам правоохранительных органов в которых фигурирует Порошенко. В четырех производствах расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления.

“У нас нет функции доследственной проверки — по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в ЕРДР заявления о преступлениях. Хорошо это или плохо — вопрос к законодателю. Заявления о преступлениях, совершенных пятым Президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан”, — сказала Венедиктова.

По ее словам, дела относительного пятого Президента сразу же называют политическими — отовсюду раздаются такие мысли от “экспертов”, далеких от Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора, незнакомых с материалами производств, планом следственных действий, доказательствами, полученными по результатам экспертиз и допросов и других процессуальных действий.

“Сегодняшнее дело — это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия КПК предоставляют возможность неприкасаемым и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как по действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело ”, - рассказала Венедиткова.

Также Венедиктова отметила, что сегодня звучат лозунги, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования.

“Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не появилась. Вчера в 14:00 заседание все же началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи”, - сказала Венедиктова.

По ее словам, сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все.

“Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, сегодня подозреваемым, стороне защиты, а также потерпевшей стороне мы открыли доступ к материалам досудебного расследования. Далее — суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться”, - отметила Венедиктова.

Кроме того, Генеральный прокурор отметила, что при избрании меры пресечения суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости — мера пресечения избиралась для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено.

Напомним, суд оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

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