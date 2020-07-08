Суд залишив без розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва залишив без розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, а нині народному депутату Петру Порошенку, якого підозрюють у підписанні незаконного указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР, передає кореспондент УНН.
"Клопотання про обрання запобіжного заходу залишити без розгляду", - зазначив суддя.
Так, сьогодні прокурор повідомив про завершення досудового розслідування. Після чого заявив, що обирати запобіжний захід Порошенку вже неможливо, оскільки розслідування завершене.
"Слідчі ДБР на підставі доручення Генерального прокурора про відкриття матеріалів кримінального провадження сьогодні, 8 липня, повідомили про завершення досудового розслідування… Я вважаю, що... (підстав для - ред.) продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу немає", - сказав він.
Проте, вночі 7 липня, Печерський районний суд Києва продовжив на три місяці слідство у справі п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.
Як раніше повідомлялося в УНН, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Офіс Генерального прокурора України раніше подав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.