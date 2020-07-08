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У справі Порошенка щодо призначення Семочка досудове розслідування завершено - прокурор

У справі Порошенка щодо призначення Семочка досудове розслідування завершено - прокурор

Київ • УНН

 • 19790 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У справі п'ятого Президента України, нині нардепа Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки прокурор повідомив про завершення досудового розслідування. Про це передає кореспондент УНН.

"Відповідно до доручення генерального прокурора України Ірини Венедіктової, повідомляємо про завершення досудового розслідування. Я хочу вручити захиснику Петра Порошенка цей документ", - заявив прокурор, надавши відповідний документ адвокату.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив на три місяці слідство у справі п'ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Як повідомлялося раніше в УНН, суд оголосив перерву до 8 липня у процесі обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, Печерський суд відмовив стороні захисту Порошенка у відводі Венедіктової. Суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.

Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Українські Національні Новини

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