Обрання запобіжного заходу Порошенку: суд відмовив у відводі Венедіктової
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Суддя Печерського районного суд міста Києва відмовив стороні захисту П’ятого Президента України Петра Порошенка у відводі усіх прокурорів та Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, передає кореспондент УНН.
“Клопотання захисту... залишити без задоволення”, — заявив суддя.
Так, у Печерському районному суду міста Києва проходить засідання щодо обрання Порошенку запобіжного заходу. Його підозрюється у справі щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Як раніше повідомлялося в УНН, біля Печерського районного суду Києва змонтували екран для проведення онлайн-трансляції судового засідання.
Нагадаємо, на попереднє засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі активістів, які прийшли підтримати колишнього президента.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила перенести судовий розгляд, у зв’язку зі смертю батька Петра Порошенка, та адвокати відмовлялися. Суддя переніс засідання на 1 липня.
При цьому суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.