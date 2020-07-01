Избрание меры пресечения Порошенко: суд отказал в отводе Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Судья Печерского районного суд Киева отказал стороне защиты Пятого Президента Украины Петра Порошенко в отводе всех прокуроров и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, передает корреспондент УНН.
“Ходатайство защиты... оставить без удовлетворения”, — заявил судья.
Так, в Печерском районном суде города Киева проходит заседание по избранию Порошенко меры пресечения. Его подозревают в деле о незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Как ранее сообщалось в УНН, возле Печерского районного суда Киева смонтировали экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.
Напомним, на предыдущее заседание, которое состоялось 18 июня, собралось около тысячи активистов, которые пришли поддержать бывшего президента.
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, но адвокаты отказывались. Судья перенес заседание на 1 июля.
При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.