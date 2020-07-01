Екран заввишки у п’ять метрів наживо транслюватиме засідання у справі Порошенка

Очікується, що екран буде близько 5 метрів заввишки.

Політсила Порошенка "Європейська солідарність" тим часом у соціальних мережах закликає активістів прийти підтримати колишнього президента.

Петро Порошенко підозрюється у справі щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Нагадаємо, що на попереднє засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі активістів, які прийшли підтримати колишнього президента.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила перенести судовий розгляд, у зв’язку зі смертю батька Петра Порошенка, та адвокати відмовлялися. Суддя переніс засідання на 1 липня.

При цьому суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.