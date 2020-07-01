Экран высотой в пять метров будет транслировать заседание по делу Порошенко онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Возле Печерского районного суда Киева, где в 14:00 должны начать избирать меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, монтируют экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания, сообщает корреспондент УНН.
Ожидается, что экран будет около 5 метров высотой.
Политсила Порошенко "Европейская солидарность" тем временем в социальных сетях призывает активистов прийти поддержать бывшего президента.
Петр Порошенко подозревается в деле о незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Напомним, что на предыдущее заседание, которое состоялось 18 июня, собралось около тысячи активистов, пришедших поддержать бывшего президента.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, и адвокаты отказывались. Судья перенес заседание на 1 июля.
При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис Генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.