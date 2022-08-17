Велогонщиця Старікова здобула "бронзу" у кейрині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Велогонщиця Олена Старікова завершила виступ на Мультиспортивному чемпіонаті Європи в Мюнхені другою нагородою, передає УНН.
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Після "срібла" у гонці на час ("гіт") срібна призерка Олімпіади-2020 у спринті здобула "бронзу" Євро-2022 у кейрині.
У фіналі спортсменка вирвала бронзову медаль, фінішувавши третьою після німкені Леї Фрідріх та Урсули Лось з Польщі.
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