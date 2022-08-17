Велогонщица Старикова завоевала "бронзу" в кейрине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Велогонщица Елена Старикова завершила выступление на Мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене второй наградой, передает УНН.
Детали
После "серебра" в гонке на время ("хит") серебряный призер Олимпиады-2020 в спринте получила "бронзу" Евро-2022 в кейрине.
В финале спортсменка вырвала бронзовую медаль, финишировав третьей после немки Леи Фридрих и Урсулы Лось из Польши.
Напомним
Дуэт синхронисток получил для Украины седьмое "золото" ЧЕ-2022.