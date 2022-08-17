Велогонщица Старикова завоевала "бронзу" в кейрине

Детали

После "серебра" в гонке на время ("хит") серебряный призер Олимпиады-2020 в спринте получила "бронзу" Евро-2022 в кейрине.

В финале спортсменка вырвала бронзовую медаль, финишировав третьей после немки Леи Фридрих и Урсулы Лось из Польши.

Напомним

Дуэт синхронисток получил для Украины седьмое "золото" ЧЕ-2022.