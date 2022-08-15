Дует синхроністок здобув для України сьоме "золото" ЧЄ-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Представниці артистичного плавання здобули для України ще одну медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі, повідомили у НОК України, пише УНН.
Деталі
Владислава та Марина Алексіїви у технічному дуеті вибороли золоту нагороду. У фіналі українки набрали 92,8538 бала.
Для синхроністок це вже сьома золота медаль цьогорічного ЧЄ.
У НОК також оприлюднили відео "золотого" виступу у технічному дуеті сестер Алексіївих.
Доповнення
Так, сьогодні вранці дівчата завоювали для України вже сьому золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту.