Дуэт синхронисток завоевал для Украины седьмое "золото" ЧЕ-2022

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Владислава и Марина Алексиевы в техническом дуэте завоевали золотую награду. В финале украинки набрали 92,8538 балла.

Для синхронисток это уже седьмая золотая медаль ЧЕ в этом году.

В НОК также обнародовали видео "золотого" выступления в техническом дуэте сестер Алексиевых.

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Так, сегодня утром девушки завоевали для Украины уже седьмую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.