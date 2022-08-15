Дуэт синхронисток завоевал для Украины седьмое "золото" ЧЕ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Представительницы артистического плавания завоевали для Украины еще одну медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
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Владислава и Марина Алексиевы в техническом дуэте завоевали золотую награду. В финале украинки набрали 92,8538 балла.
Для синхронисток это уже седьмая золотая медаль ЧЕ в этом году.
В НОК также обнародовали видео "золотого" выступления в техническом дуэте сестер Алексиевых.
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Так, сегодня утром девушки завоевали для Украины уже седьмую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.