МЗС Великої Британії закликали приготуватися до кризового режиму через агресію Росії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Співробітникам МЗС Великої Британії доручили підготуватися до кризового режиму роботи через загрозу вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
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Як зазначили, введення кризового режиму означатиме перерозподіл обов'язків співробітників відомства для роботи з Росією та Україною, а також розроблення санкцій проти Москви.
"Це критично важлива робота щодо формування та гарантування безпеки європейських сусідів", — ідеться у повідомленні, яке розісланли працівникам британського МЗС.
За даними джерела Bloomberg, деяких співробітників відомства вже залучили до розроблення планів і стратегії комунікації на випадок непередбачених ситуацій. У МЗС Великої Британії не прокоментували цю інформацію.
Водночас перехід на кризовий режим роботи не означає, що британська влада впевнена в неминучому нападі Росії на Україну. Його розглядають як запобіжний захід.
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