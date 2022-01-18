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МЗС Великої Британії закликали приготуватися до кризового режиму через агресію Росії – ЗМІ

МЗС Великої Британії закликали приготуватися до кризового режиму через агресію Росії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 24505 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Співробітникам МЗС Великої Британії доручили підготуватися до кризового режиму роботи через загрозу вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, введення кризового режиму означатиме перерозподіл обов'язків співробітників відомства для роботи з Росією та Україною, а також розроблення санкцій проти Москви.

"Це критично важлива робота щодо формування та гарантування безпеки європейських сусідів", — ідеться у повідомленні, яке розісланли працівникам британського МЗС.

За даними джерела Bloomberg, деяких співробітників відомства вже залучили до розроблення планів і стратегії комунікації на випадок непередбачених ситуацій. У МЗС Великої Британії не прокоментували цю інформацію.

Водночас перехід на кризовий режим роботи не означає, що британська влада впевнена в неминучому нападі Росії на Україну. Його розглядають як запобіжний захід.

Нагадаємо

Велика Британія доправить Україні нові системи озброєння для захисту від Росії.

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