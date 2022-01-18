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МИД Великобритании призвали приготовиться к кризисному режиму из-за агрессии России – СМИ

МИД Великобритании призвали приготовиться к кризисному режиму из-за агрессии России – СМИ

Киев • УНН

 • 24501 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сотрудникам МИД Великобритании поручили подготовиться к кризисному режиму работы из-за угрозы вторжения России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Как отметили, введение кризисного режима будет означать перераспределение обязанностей сотрудников ведомства для работы с Россией и Украиной, а также разработку санкций против Москвы.

"Это критически важная работа по формированию и обеспечению безопасности европейских соседей", — говорится в сообщении, которое разослали работникам британского МИДа.

По данным источника Bloomberg, некоторых сотрудников ведомства уже привлекли к разработке планов и стратегии коммуникации на случай непредвиденных ситуаций. В МИД Великобритании не прокомментировали эту информацию.

В то же время переход на кризисный режим работы не означает, что британские власти уверены в неизбежном нападении России на Украину. Его рассматривают как меру пресечения.

Напомним

Великобритания доставит Украине новые системы вооружения для защиты от России.

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