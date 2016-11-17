Великобританія через Brexit може втратити 100 млрд фунтів стерлінгів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бюджет Великобританії протягом п’яти років може втратити 100 млрд фунтів стерлінгів через Brexit, передає УНН з посиланням на Financial Times.
Як зазначає джерело, Brexit призвів до сповільнення темпів росту економіки, що у свою чергу може призвести до зниження податкових надходжень.
У результаті Brexit державна казна Британії може втратити 100 млрд фунтів стерлінгів.
Домогтися профіциту, тобто збільшити дохідну частину бюджету порівняно з видатковою, до 2020 року буде неможливо.
Крім того, експерти прогнозували зростання державного боргу.
Додамо, що нещодавно у парламенті Британії запропонували другий референдум щодо Brexit.