Великобритания через Brexit может потерять 100 млрд фунтов стерлингов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Бюджет Великобритании в течение пяти лет может потерять 100 млрд фунтов стерлингов через Brexit, передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Как отмечает источник, Brexit привел к замедлению темпов роста экономики, что в свою очередь может привести к снижению налоговых поступлений.
В результате Brexit государственная казна Великобритании может потерять 100 млрд фунтов стерлингов.
Добиться профицита, то есть увеличить доходную часть бюджета по сравнению с расходной, к 2020 году будет невозможно.
Кроме того, эксперты прогнозировали рост государственного долга.
Добавим, что недавно в парламенте Великобритании предложили второй референдум по Brexit.