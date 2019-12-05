Великій бізнес у цьому році вже сплатив понад 300 млрд грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку цього року великі платники сплатили до бюджету понад 300 млрд грн, що на 9,1% більше ніж минулому році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр Офіса великих платників податків ДПС.
“Протягом січня — листопада 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 313,2 млрд грн, а це на 26,1 млрд грн, або на 9,1% більше ніж минулоріч”, — йдеться у повідомленні.
У розрізі основних податків, до держбюджету надійшло:
• Податок на прибуток — 74,7 млрд грн
• Податок на додану вартість — 120,4 млрд грн
• Акцизний податок з вироблених товарів — 57,8 млрд грн
“Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами 11 місяців поточного року склала 55,8% від податкових платежів Державного бюджету по Україні. В тому числі, податок на прибуток — 74,0%, податок на додану вартість — 55,1%, акцизний податок — 93,3%”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за листопад державна митниця України перерахувала до державного бюджету понад 30 млрд грн.