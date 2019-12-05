Большой бизнес в этом году уже выплатил более 300 млрд грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала этого года крупные плательщики уплатили в бюджет более 300 млрд грн, что на 9,1% больше, чем прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.
“В течение января — ноября 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 313,2 млрд грн, а это на 26,1 млрд грн, или на 9,1% больше, чем в прошлом”, — говорится в сообщении.
В разрезе основных налогов, в госбюджет поступило:
• Налог на прибыль — 74,7 млрд грн
• Налог на добавленную стоимость — 120,4 млрд грн
• Акцизный налог с произведенных товаров — 57,8 млрд грн
“Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, по результатам 11 месяцев текущего года составила 55,8% от налоговых платежей Государственного бюджета по Украине. В том числе, налог на прибыль — 74,0%, налог на добавленную стоимость — 55,1%, акцизный налог — 93,3%”, — отмечается в сообщении.
Напомним, за ноябрь государственная таможня Украины перечислила в государственный бюджет более 30 млрд грн.