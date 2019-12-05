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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 3474 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74887 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103405 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116124 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146472 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147336 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Большой бизнес в этом году уже выплатил более 300 млрд грн налогов

Большой бизнес в этом году уже выплатил более 300 млрд грн налогов

Киев  •  УНН

 • 12674 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала этого года крупные плательщики уплатили в бюджет более 300 млрд грн, что на 9,1% больше, чем прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

“В течение января — ноября 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 313,2 млрд грн, а это на 26,1 млрд грн, или на 9,1% больше, чем в прошлом”, — говорится в сообщении.

В разрезе основных налогов, в госбюджет поступило:

• Налог на прибыль — 74,7 млрд грн
• Налог на добавленную стоимость — 120,4 млрд грн
• Акцизный налог с произведенных товаров — 57,8 млрд грн

“Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, по результатам 11 месяцев текущего года составила 55,8% от налоговых платежей Государственного бюджета по Украине. В том числе, налог на прибыль — 74,0%, налог на добавленную стоимость — 55,1%, акцизный налог — 93,3%”, — отмечается в сообщении.

Напомним, за ноябрь государственная таможня Украины перечислила в государственный бюджет более 30 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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