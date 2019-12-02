У листопаді митниця перерахувала в Держбюджет понад 30 млрд грн – Нефьодов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За листопад державна митниця України перерахувала до державного бюджету понад 30 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Держмитниці Максим Нефьодов, передає УНН.
"Результати листопада. План виконали, перерахували 30,3 млрд грн до бюджету. І це при тому, що у нас тільки збільшується невідповідність закладеного в бюджет курсу гривні об'єктивній реальності. В бюджеті на кінець року – 29,4, а в НБУ сьогодні – 23,97. За останні 3 місяці (вересень-листопад) надходження від митниці до Держбюджету склали 3,87 млрд доларів США — на 1% більше ніж за аналогічний період 2018-го", - написав Нефьодов.
За його словами, вартісні обсяги оподаткованого імпорту зменшилися на 7%, тобто наразі митниця збирає більше податків, при зменшенні вартості ввезених товарів.
"Як результат за останні місяці зросло податкове навантаження на 1 дол. імпорту — з 0,26 дол. в 2018 до 0,27 дол. в 2019. Позитивну тенденцію має також митна вартість несировинного імпорту (зростання з 1,5 дол/кг до 1,6 дол/кг), що свідчить про поступове зменшення "сірого імпорту", - зазначив голова Держмитниці.
Нагадаємо, в Україні у тестовому режимі почала діяти онлайн-система скарг щодо роботи нової Державної митної служби.
Як повідомляв УНН, доходи Державного бюджету України за листопад 2019 року становили 78,322 млрд грн, що на 18,846 млрд грн, або на 19,4% менше від планового показника на цей місяць.