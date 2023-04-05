Велике крадівництво: як митниця зриває посівну в Україні

Деталі

1 лютого 2023 року на електронному майданчику ТОВ «Придніпров’є 2021» було проведено аукціон, на якому у відкритих торгах по максимальній ціні добрива придбала ТОВ «Компанія Агроторггруп».

Право власності на хімічні добрива перейшло до покупця після підписання Акту про реалізацію активів на електронних торгах - 9 лютого. Утім і досі компанія не отримала доступ до придбаного товару. Усе через те, що митниця вимагає розмитнити добрива, хоча вони були придбані на території України.

Йдеться про добрива, які прямували через Україну транзитом - з рф до білорусі. Вагони з товаром були заарештовані в рамках кримінального провадження, які пізніше передали АРМА на реалізацію. У транзитному режимі ввезення мито не сплачується.

Агропідприємство ж придбало добрива вже на території України, тож за законом жодних митних зборів сплачувати не повинно. Тим паче, що в умовах аукціону це не було прописано та жодних документів для розмитнення покупцеві не було надано.

“Укрзалізниця”, яка наразі зберігає товар, вимагає дозвіл від митниці на те, щоб його віддати. Разом з тим у відповіді на запит УНН в “Укрзалізниці” зазначили, що для них питання відвантаження товару є дуже актуальним та критичним.

Цитата

“Критичність полягає в тому, що, по-перше, на сьогодні для зберігання вагонів задіяна відповідна інфраструктура (колії станцій), що призводить до зниження пропускної здатності залізниць. По-друге, Товариство (Укрзалізниця - ред.) де-юре отримало від держави вагони на зберігання з правом комерційного використання, але де-факто змушене чекати їх звільнення з-під вантажу, оскільки на думку Сумської та Житомирської митниць Держмитслужби, перевізник зобов’язаний не розпочинати вивантаження або розвантаження товарів без дозволу митного органу, а випуск товарів для вільного обігу на митній території України проводиться лише після сплати до державного бюджету України всіх нарахованих митних платежів”, - йдеться у відповіді.

Митниця не вимагає від покупця сплачувати мито, адже компанія не є агентом зовнішньо економічної діяльності, однак і дозволу на те, щоб забрати товар, не дає.

УНН направило запит на митницю, з проханням пояснити причини такого рішення і роз’яснити, хто має сплатити мито і чи є взагалі у цьому необхідність. Утім, станом на момент виходу матеріалу, відповіді не надано.

Тож, залишається невідомим, хто мав платити за розмитнення товару та чи потрібно було це робити взагалі. Разом з тим, через ці правові колізії підприємство, а з ним і держава, втрачають кошти.

Добрива закупалися компанією під посівну, яка і так стикається з низкою проблем під час воєнного стану. Якість добрив з кожним днем простою погіршується, тож шанси на їх ефективне використання зменшуються. Компанія несе збитки, оскільки кошти, за які було придбано товар, є кредитними. Президент та прем’єр виступають за відновлення бізнесу, а нерадиві чиновники роблять все, щоб той бізнес, який досі працює в країні, затоптати. А майно окупантів зберегти та не дати можливість надходженню коштів до бюджету з його релізації. Дивлячись на ці беззаконня, ніхто вже не піде працювати з майном, яке реалізується державою через АРМА.