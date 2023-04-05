Большое воровство: как таможня срывает посевную в Украине

Детали

1 февраля 2023 года на электронной площадке ООО «Приднепровье 2021» был проведен аукцион, на котором в открытых торгах по максимальной цене удобрения приобрела ООО «Компания Агроторггруп».

Право собственности на химические удобрения перешло к покупателю после подписания Акта о реализации активов на электронных торгах - 9 февраля. Впрочем, до сих пор компания не получила доступ к приобретенному товару. Все из-за того, что таможня требует растаможить удобрения, хотя они были приобретены на территории Украины.

Речь идет об удобрениях, которые следовали через Украину транзитом - из рф в беларусь. Вагоны с товаром были арестованы в рамках уголовного производства, которые позже передали АРМА на реализацию. В транзитном режиме ввоза пошлина не уплачивается.

Агропредприятие же приобрело удобрения уже на территории Украины, поэтому по закону никаких таможенных пошлин платить не должно. Тем более, что в условиях аукциона это не было прописано и никаких документов для растаможивания покупателю не было предоставлено.

“Укрзализныця”, которая сейчас хранит товар, требует разрешение от таможни на то, чтобы его отдать. Вместе с тем в ответе на запрос УНН в “Укрзализныце” отметили, что для них вопрос отгрузки товара является очень актуальным и критическим.

Цитата

“Критичность заключается в том, что, во-первых, на сегодня для хранения вагонов задействована соответствующая инфраструктура (пути станций), что приводит к снижению пропускной способности железных дорог. Во-вторых, Общество (Укрзализныця - ред.) де-юре получило от государства вагоны на хранение с правом коммерческого использования, но де-факто вынуждено ждать их освобождения из-под груза, поскольку по мнению Сумской и Житомирской таможен Гостаможслужбы, перевозчик обязан не начинать выгрузку или разгрузку товаров без разрешения таможенного органа, а выпуск товаров для свободного обращения на таможенной территории Украины производится только после уплаты в государственный бюджет Украины всех начисленных таможенных платежей”, - говорится в ответе.

Таможня не требует от покупателя платить пошлину, ведь компания не является агентом внешнеэкономической деятельности, однако и разрешения на то, чтобы забрать товар, не дает.

УНН направило запрос на таможню, с просьбой объяснить причины такого решения и разъяснить, кто должен уплатить пошлину и есть ли вообще в этом необходимость. Впрочем, по состоянию на момент выхода материала, ответ не предоставлен.

Поэтому, остается неизвестным, кто должен был платить за растаможку товара и нужно ли было это делать вообще. Вместе с тем, из-за этих правовых коллизий предприятие, а с ним и государство, теряют средства.

Удобрения закупались компанией под посевную, которая и так сталкивается с рядом проблем во время военного положения. Качество удобрений с каждым днем простоя ухудшается, поэтому шансы на их эффективное использование уменьшаются. Компания несет убытки, поскольку средства, за которые был приобретен товар, являются кредитными. Президент и премьер выступают за восстановление бизнеса, а нерадивые чиновники делают все, чтобы тот бизнес, который до сих пор работает в стране, затоптать. А имущество оккупантов сохранить и не дать возможность поступлению средств в бюджет с его релизации. Глядя на эти беззакония, никто уже не пойдет работать с имуществом, которое реализуется государством через АРМА.