Велика Британія ввела санкції проти російського олігарха Потаніна та двоюрідної сестри путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Велика Британія ввела нові санкції проти близького оточення російського диктатора володимира путіна, серед них: друга найбагатша людина росії Володимир Потанін та двоюрідна сестра президента рф Анна Цивілєва, пише УНН з посиланням на сайт британського уряду.
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"Поки путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ні для кого і ні для чого немає виключень, зокрема для найближчого оточення путіна", - заявив речник уряду.
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Як зазначили, Володимир Потанін – друга найбагатша людина росії та власник великого конгломерату "Інтеррос". Він продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим путіна, купуючи "Росбанк" і акції "Тинькофф Банку" в період після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Анна Цивілєва – дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивілєва і двоюрідна сестра президента рф. Вона також є президентом російської вуглевидобувної компанії "АТ Kolmar Group", яка теж потрапила під санкції.
Крім того, уряд Сполученого Королівства наклав санкції на групу російських осіб і компаній за їх участь у репресіях цивільного населення та підтримку режиму Асада в Сирії.
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