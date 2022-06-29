Велика Британія ввела санкції проти російського олігарха Потаніна та двоюрідної сестри путіна

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"Поки путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ні для кого і ні для чого немає виключень, зокрема для найближчого оточення путіна", - заявив речник уряду.

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Як зазначили, Володимир Потанін – друга найбагатша людина росії та власник великого конгломерату "Інтеррос". Він продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим путіна, купуючи "Росбанк" і акції "Тинькофф Банку" в період після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Анна Цивілєва – дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивілєва і двоюрідна сестра президента рф. Вона також є президентом російської вуглевидобувної компанії "АТ Kolmar Group", яка теж потрапила під санкції.

Крім того, уряд Сполученого Королівства наклав санкції на групу російських осіб і компаній за їх участь у репресіях цивільного населення та підтримку режиму Асада в Сирії.

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