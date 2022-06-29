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Великобритания ввела санкции против российского олигарха Потанина и двоюродной сестры путина

Великобритания ввела санкции против российского олигарха Потанина и двоюродной сестры путина

Киев • УНН

 • 128755 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Великобритания ввела новые санкции против близкого окружения российского диктатора владимира путина, среди них: второй самый богатый человек россии Владимир Потанин и двоюродная сестра президента рф Анна Цивилева, пишет УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

Цитата

"Пока путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что ни для кого и ни для чего нет исключений, в частности, для ближайшего окружения путина", – заявил спикер правительства.

Детали

Как отметили, Владимир Потанин – второй самый богатый человек россии и владелец большого конгломерата "Интеррос". Он продолжает накапливать богатства, поддерживая режим путина, покупая "Росбанк" и акции "Тинькофф Банка" в период после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Анна Цивилева – супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и двоюродная сестра президента рф. Она также является президентом российской угледобывающей компании "АТ Kolmar Group", которая тоже попала под санкции.

Кроме того, правительство Соединенного Королевства наложило санкции на группу российских лиц и компаний за их участие в репрессиях гражданского населения и поддержку режима Асада в Сирии.

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