Велика Британія ввела санкції проти Оксани Марченко та родичів російських олігархів

Деталі

Зазначається, що російські олігархи, попри санкції, за допомогою фінансових посередників, офшорів, підставних компаній і навіть членів їхніх сімей намагаються зберегти свої активи.

Британські експерти розкрили фінансові мережі, вистеживши осіб, відповідальних за сприяння такій діяльності, та наклали на них прямі санкції у вигляді заморожування активів, заборон на поїздки, транспортних санкцій та санкцій щодо трастових служб.

Серед тих, хто потрапив під санкції: Деметріс Іоаннідес і Христодулос Вассіліадес – підтримують великих російських олігархів Романа Абрамовича та Алішера Усманова. Деметріс Іоаннідес, як вказано, несе відповідальність за створення сумнівних офшорних структур, які Абрамович використав для приховування активів на суму понад 760 мільйонів фунтів стерлінгів перед запровадженням санкцій після незаконного вторгнення путіна в Україну. Христодулос Вассіліадес, як вказано, є юристом, і знаходиться в центрі павутиння трастів та офшорних компаній, що пов'язують Усманова та Sutton Place Estate.

Під санкції також потрапив холдинг USM, започаткований Усмановим. Зазначається, що USM належить або контролюється безпосередньо чи опосередковано особою, яка "отримує вигоду від підтримки уряду росії", а саме Алішером Усмановим.

Окрім того, USM займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду росії – у російському видобувному секторі та секторі комунікаційних та цифрових технологій.

Також під обмеження підпадають Володимир Скоч, батько депутата держдуми та олігарха Андрія Скоча, та дочка мільярдера Варвара. На двох, як вказано, вони мають активи депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його родини російський Forbes у 2022 році оцінював у 4,7 млрд доларів.

Під санкціями опинилися дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова (1,7 млрд доларів у 2022 році) Наталія та діти бізнесмена Тетяна та Фелікс Євтушенкови.

У списку також дочка члена Ради Федерації рф від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова (10,5 млрд. доларів у 2023 році) Гульнара Керімова.

До списку санкцій також внесли Оксану Марченко.

Загалом у списку санкцій Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб та 184 юридичні особи. Майно та кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають заморожуванню.

Цитата

“Російській еліті немає де сховатися. Ми продовжуватимемо відрізати їх від активів, які, на їхню думку, були успішно заховані. Разом із нашими міжнародними партнерами Велика Британія продовжуватиме розправлятися з тими, хто підтримує війну. Ми не зупинимося, доки путін не зупиниться”, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Доповнення

Раніше уряд Канади ввів санкції проти 14 осіб і 34 компаній з росії, які пов'язані з ПВК «вагнер» та авіаційним сектором.



