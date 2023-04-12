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Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко и родственников российских олигархов

Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко и родственников российских олигархов

Киев • УНН

 • 929992 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Великобритания ввела в среду новые санкции против посредников и родственников российских олигархов, которые помогали последним скрывать свои активы вопреки санкциям. Среди тех, кто попал под санкции, – бывшая телеведущая и жена экс-депутата от экс-ОПЗЖ Виктора Медвечука Оксана Марченко, а также родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

Детали

Отмечается, что российские олигархи, несмотря на санкции, с помощью финансовых посредников, оффшоров, подставных компаний и даже членов их семей пытаются сохранить свои активы.

Британские эксперты раскрыли финансовые сети, выследив лиц, ответственных за содействие такой деятельности, и наложили на них прямые санкции в виде замораживания активов, запретов на поездки, транспортных санкций и санкций в отношении трастовых служб.

Среди тех, кто попал под санкции: Деметрис Иоаннидес и Христодулос Вассилиадес – поддерживают крупных российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Деметрис Иоаннидес, как указано, несет ответственность за создание сомнительных оффшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 миллионов фунтов стерлингов до введения санкций после незаконного вторжения путина в Украину. Христодулос Василиадес, как указано, является юристом, и находится в центре паутины трастов и оффшорных компаний, связывающих Усманова и Sutton Place Estate.

Под санкции также попал холдинг USM, основанный Усмановым. Отмечается, что USM принадлежит или контролируется непосредственно или косвенно лицом, которое "получает выгоду от поддержки правительства россии", а именно Алишером Усмановым.

Кроме того, USM занимается бизнесом в секторах стратегической значимости для правительства россии – в российском добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий.

Также под ограничения подпадают Владимир Скоч, отец депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, и дочь миллиардера Варвара. На двоих, как указано, они имеют активы депутата (доля в USM 30%, в аэропорту Внуково 61,5%). Состояние Андрея Скоча и его семьи российский Forbes в 2022 году оценивал в 4,7 млрд долларов.

Под санкциями оказались жена основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова (1,7 млрд долларов в 2022 году) Наталья и дети бизнесмена Татьяна и Феликс Евтушенковы.

В списке также дочь члена Совета Федерации рф от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова (10,5 млрд. долларов в 2023 году) Гульнара Керимова. 

В санкционный список также внесли Оксану Марченко.

Всего в санкционном списке Великобритании теперь 1559 физических лиц и 184 юридических лица. Имущество и средства тех, кто попал под санкции в Великобритании, подлежат замораживанию.

Цитата

“Российской элите негде спрятаться. Мы будем продолжать отрезать их от активов, которые, по их мнению, были успешно спрятаны. Вместе с нашими международными партнерами Великобритания будет продолжать расправляться с теми, кто поддерживает войну. Мы не остановимся, пока путин не остановится”, – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Дополнение

Ранее правительство Канады ввел санкции против 14 человек и 34 компаний из россии, которые связаны с ЧВК «вагнер» и авиационным сектором.

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