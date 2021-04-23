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Велика Британія оголосила про успішні випробування вакцини від малярії. Її ефективність становить 77%

Велика Британія оголосила про успішні випробування вакцини від малярії. Її ефективність становить 77%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вчені Оксфордського університету оголосили про успішні випробування розробленої ними вакцини від малярії, які показали, що її ефективність становить 77%. Про це пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Як зазначила команда вчених Оксфордського університету, вакцина проти малярії довела свою ефективність на 77% на перших двох етапах випробувань, і може стати серйозним проривом в боротьбі з малярією.

Відзначається, що в ході дослідження 450 дітей, віком від 5 до 17 місяців в Буркіна-Фасо (Західна Африка) отримали щеплення. Серйозних побічних ефектів дослідники не зафіксували.

Вчені Оксфорда спільно з Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India) і американським виробником вакцин Novavax почнуть третю фазу випробувань вакцини на більш широкій групі учасників. Відзначається, що для підтвердження результатів в чотирьох країнах Африки тепер будуть проведені випробування за участю майже 5000 дітей у віці від п'яти місяців до трьох років.

Довідково

Малярія - небезпечне для життя захворювання, яке передається людям через укуси комарів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2019 році у всьому світі було зареєстровано 229 мільйонів випадків захворювання та 409 тисяч смертей.

Щорічно в країнах Африки більше 400 тисяч чоловік, переважно дітей, вмирають від малярії.

Хвороба починається з таких симптомів, як лихоманка, головний біль і озноб, і без лікування може швидко прогресувати до важкого захворювання і часто призводить до летального результату.

Доповнення

Україна запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань розробленої ізраїльськими вченими вакцини від COVID-19 в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини на території нашої держави.

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