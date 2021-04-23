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Великобритания объявила об успешных испытаниях вакцины от малярии. Ее эффективность составляет 77%

Великобритания объявила об успешных испытаниях вакцины от малярии. Ее эффективность составляет 77%

Киев  •  УНН

 • 33555 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ученые Оксфордского университета объявили об успешных испытаниях разработанной ими вакцины от малярии, которые показали, что ее эффективность составляет 77%. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Как отметила команда ученых Оксфордского университета, вакцина против малярии доказала свою эффективность на 77% на первых двух этапах испытаний, и может стать серьезным прорывом в борьбе с малярией.

Отмечается, что в ходе исследования 450 детей в возрасте от 5 до 17 месяцев в Буркина-Фасо (Западная Африка) получили прививки. Серьезных побочных эффектов исследователи не зафиксировали.

Ученые Оксфорда совместно с Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India) и американским производителем вакцин Novavax начнут третью фазу испытаний вакцины на более широкой группе участников. Отмечается, что для подтверждения результатов в четырех странах Африки теперь будут проведены испытания с участием почти 5 тысяч детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет.

Справка

Малярия - опасное для жизни заболевание, которое передается людям через укусы комаров. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году во всем мире было зарегистрировано 229 миллионов случаев заболевания и 409 тысяч смертей.

Ежегодно в странах Африки более 400 тысяч человек, преимущественно детей, умирают от малярии.

Болезнь начинается с таких симптомов, как лихорадка, головная боль и озноб, и без лечения может быстро прогрессировать до тяжелого заболевания и часто приводит к летальному исходу.

Дополнение

Украина предложила Израилю провести третий этап испытаний разработанной израильскими учеными вакцины от COVID-19 в Украине с последующей возможностью производства вакцины на территории нашего государства.

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