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Велика Британія передасть Україні гелікоптери Sea King

Велика Британія передасть Україні гелікоптери Sea King

Київ • УНН

 • 291816 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Велика Британія анонсувала передачу Україні гелікоптерів Sea King у рамках подальшої підтримки. Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує УНН.

Цитата 

"Велика Британія надасть Збройним Cилам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівські Військово-морські сили Royal Navy провели навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, з метою покращення їхніх пошуково-рятувальних можливостей", - ідеться у повідомленні. 

Довідка

Sea King – розробка компанії Sikorsky. На озброєнні Королівських сил Великої Британії була ліцензійна версія Westland Sea King. Ця модифікація відрізняється двигуном від Rolls-Royce Gnome, британською системою проти підводних човнів та повністю комп'ютеризованою системою управління вогнем.

Доповнення

Еммануель Макрон заявив, що Франція поставила Україні ракетні установки та зброю, а на початку наступного року надішле ще більше. Заплановані поставки включають нові мобільні артилерійські установки Caesar, але Макрон не навів точних цифр.

Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги. Зокрема, це безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

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