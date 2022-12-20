Франція поставить Україні САУ Caesar в першому кварталі 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція поставила Україні ракетні установки та зброю, а на початку наступного року надішле ще більше.
Про це повідомляє УНН з посилання France 24.
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“Останніми днями Франція надіслала Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale (батареї протиповітряної оборони) та обладнання”, — сказав Макрон.
Деталі
Макрон заявив, що співпрацює з міністром збройних сил Себастьєном Лекорню, щоб знову доставити корисну зброю та боєприпаси в першому кварталі 2023 року українцям для захисту.
Заплановані поставки включають нові мобільні артилерійські установки Caesar, але Макрон не навів точних цифр.
Довідка
Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.