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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Франція поставить Україні САУ Caesar в першому кварталі 2023 року

Франція поставить Україні САУ Caesar в першому кварталі 2023 року

Київ • УНН

 • 433282 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція поставила Україні ракетні установки та зброю, а на початку наступного року надішле ще більше.

Про це повідомляє УНН з посилання France 24.

Цитата

“Останніми днями Франція надіслала Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale (батареї протиповітряної оборони) та обладнання”, — сказав Макрон.

Деталі

Макрон заявив, що співпрацює з міністром збройних сил Себастьєном Лекорню, щоб знову доставити корисну зброю та боєприпаси в першому кварталі 2023 року українцям для захисту.

Заплановані поставки включають нові мобільні артилерійські установки Caesar, але Макрон не навів точних цифр.

Довідка

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

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