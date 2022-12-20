Франция поставит Украине САУ Caesar в первом квартале 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставила Украине ракетные установки и оружие, а в начале следующего года пришлет еще больше.
Об этом сообщает УНН со ссылкой France 24.
Цитата
“В последние дни Франция послала Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale (батареи противовоздушной обороны) и оборудования”, — сказал Макрон.
Детали
Макрон заявил, что сотрудничает с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню, чтобы снова доставить полезное оружие и боеприпасы в первом квартале 2023 года украинцам для защиты.
Запланированные поставки включают в себя новые мобильные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не привел точных цифр.
Справка
Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью.