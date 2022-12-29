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Великобритания предаст Украине вертолеты Sea King

Киев • УНН

 • 291813 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Великобритания анонсировала передачу Украине вертолетов Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует УНН.

Цитата 

"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевские Военно-морские силы Royal Navy провели обучение Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, с целью улучшения их поисково-спасательных возможностей", - говорится в сообщении.

Справка

Sea King – разработка компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.

Дополнение

Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставила Украине ракетные установки и оружие, а в начале следующего года пришлет еще больше. Запланированные поставки включают в себя новые мобильные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не привел точных цифр.

Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В частности, это беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

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