Великобритания предаст Украине вертолеты Sea King
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Великобритания анонсировала передачу Украине вертолетов Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует УНН.
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"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевские Военно-морские силы Royal Navy провели обучение Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, с целью улучшения их поисково-спасательных возможностей", - говорится в сообщении.
Справка
Sea King – разработка компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Великобритании состояла лицензионная версия Westland Sea King. Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подводных лодок и полностью компьютеризованной системой управления огнем.
Дополнение
Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставила Украине ракетные установки и оружие, а в начале следующего года пришлет еще больше. Запланированные поставки включают в себя новые мобильные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не привел точных цифр.
Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В частности, это беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.