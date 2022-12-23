Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

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«Україна продовжує потребувати нашої допомоги та підтримки у протистоянні російської агресії. Наш пакет допомоги на цей раз відповідає запитам, які надійшли від України, а також двостороннім угодам Сил оборони і Кайтселійта з їх партнерами в Україні», - сказав міністр оборони країни Ханно Певкур.



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Зазначається, що Естонія підтримує Україну індивідуальною екіпіровкою, такою як бронежилети, пластини балістичного захисту для бронежилетів, форма, у тому числі верхня, та інші предмети одягу та аксесуари. Окрім того, як додаткова допомога Україні будуть відправлені дрони, комплекти для очищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше, пише видання.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція поставила Україні ракетні установки та зброю, а на початку наступного року надішле ще більше.