Вечірній Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Ввечері п’ятниці спостерігаються максимальні затори на центральних вулицях Києва. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Зокрема, максимальні затори спостерігаються вздовж Володимирського узвозу, бульвару Дружби Народів, уздовж вулиці Хрещатик, Володимирської та Січових Стрільців. Зокрема частково рух призупинився на бул. Тараса Шевченка, на вулиці Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.
Рух частково ускладнено проспектом Перемоги, Валерія Лобановського, та Великою окружною дорогою.
Також водіям слід врахувати при виборі маршруту затори на Повітрофлотському проспекті, вул. Новокостянтинівській, Лесі Українки, Леся Курбаса, Соборній, Броварському проспекті тощо.
Рух призупинився на мосту Метро в напрямку до Лівого берега, а на Південному – в бік Правого берега. Рух рештою мостів наразі відносно вільний.
Як повідомляв УНН, з ранку 1 березня на дорогах Києва спостерігалось значне ускладнення руху.
Раніше УНН повідомляв, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.