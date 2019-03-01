Ранковий Київ стоїть у заторах

За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, В'ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Михайлівській, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській.



Певне ускладнення руху спостерігається на бульварі Лесі Українки та Дружби народів, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, вулиці Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Кирилівській, Бульварно-Кудрявській, вулиці Семена Скляренка та проспекті Степана Бандери.



На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на Броварському проспекті та проспекті Соборності, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Миколи Бажана, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, на Харківському та Дарницькому шосе.

Рух на Північному, Дарницькому, Південному мостах та на мосту Патона рух ускладнено у напрямку Правого берега, на мості Метро можна проїхати вільно.



Нагадаємо, у перший день весни в Україні очікується до 10 градусів тепла.