Утренний Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, улице Жилянской, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Михайловской, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальской.
Видимо осложнения движения наблюдается на бульваре Леси Украинки и Дружбы народов, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Кирилловской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко и проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, на Харьковском и Дарницком шоссе.
Движение на Северном, Дарницком, Южном мостах и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в первый день весны в Украине ожидается до 10 градусов тепла.