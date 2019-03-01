Утренний Киев стоит в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 18357 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41433 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119916 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122738 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124364 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154638 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Утренний Киев стоит в пробках

Утренний Киев стоит в пробках

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 • 11750 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, улице Жилянской, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Михайловской, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальской.

Видимо осложнения движения наблюдается на бульваре Леси Украинки и Дружбы народов, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Кирилловской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко и проспекте Степана Бандеры.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, на Харьковском и Дарницком шоссе.
Движение на Северном, Дарницком, Южном мостах и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в первый день весны в Украине ожидается до 10 градусов тепла.

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Киев

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