Утренний Киев стоит в пробках

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, улице Жилянской, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Михайловской, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальской.



Видимо осложнения движения наблюдается на бульваре Леси Украинки и Дружбы народов, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Кирилловской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко и проспекте Степана Бандеры.



На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, на Харьковском и Дарницком шоссе.

Движение на Северном, Дарницком, Южном мостах и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, в первый день весны в Украине ожидается до 10 градусов тепла.