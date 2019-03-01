Вечерний Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Вечером пятницы наблюдаются максимальные пробки на центральных улицах Киева. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, максимальные пробки наблюдаются вдоль Владимирского спуска, бульвара Дружбы Народов, вдоль улицы Крещатик, Владимирской и Сечевых Стрельцов. В частности частично движение приостановилось на бул. Тараса Шевченко, на улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.
Движение частично затруднено проспектом Победы, Валерия Лобановского, и Большой окружной дорогой.
Также водителям следует учесть при выборе маршрута пробки на Воздухофлотском проспекте, ул. Новоконстантиновской, Леси Украинки, Леся Курбаса, Соборной, Броварском проспекте и др.
Движение приостановилось на мосту Метро в направлении Левого берега, а на Южном - в сторону Правого берега. Движение остальными мостами пока относительно свободно.
Как сообщал УНН, с утра 1 марта на дорогах Киева наблюдалось значительное затруднение движения.
Ранее УНН сообщал, синоптики дали прогноз погоды на выходные.