Вдруге за місяць сильний землетрус сколихнув схід Афганістану

Цитата

"На даний момент одна людина поранена і 16 будинків пошкоджені", - повідомив агентству Anadolu Мохаммад Насім Хаккані, представник Національного управління Афганістану по боротьбі зі стихійними лихами (ANDMA), також відомого як Міністерство боротьби зі стихійними лихами.

Деталі

Потужний землетрус знову стався в Гаянському районі Пактика о 16:00 за місцевим часом (11:30 за Грінвічем), сказав Хаккані, додавши, що ситуація неясна, оскільки цей район знаходиться на відстані відд столиці, і рятувальники оцінюють збитки та постраждалих.

Землетрус завдав значних фінансових та людських збитків, але подробиці невідомі, повідомляє місцеве інформаційне агентство Bakhtar з посиланням на очевидців.

Хаккані сказав, що сьогоднішній землетрус був сильним, але він очікує менше жертв і пошкоджень, оскільки він стався вдень, порівняно з останнім землетрусом, який стався близько опівночі.

#BREAKING: Once again a strong earthquake jolted Gayan district of Paktika at 4:00 pm today.

Eyewitnesses of the area told Bakhtar News Agency that the earthquake caused heavy financial and human casualties, but the exact number is not known. #AfghanistanEarthquake #Earthquake pic.twitter.com/AIBKw5pRMS

— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) July 18, 2022

Додамо

22 червня близько 1150 людей загинули та 1600 отримали поранення внаслідок аналогічного землетрусу в районах Гаян, Бурмал та Спера провінції Пактика.