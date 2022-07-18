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Второй раз за месяц сильное землетрясение всколыхнуло восток Афганистана

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. В понедельник в восточной провинции Пактика в Афганистане произошло сильное землетрясение, которое стало вторым менее чем за месяц, передает УНН.

Цитата

"На данный момент один человек ранен и 16 домов повреждены", - сообщил агентству Anadolu Мохаммад Насим Хаккани, представитель Национального управления Афганистана по борьбе со стихийными бедствиями (ANDMA), также известного как Министерство борьбы со стихийными бедствиями.

Детали

Мощное землетрясение снова произошло в Гаянском районе Пактика в 16:00 по местному времени (11:30 по Гринвичу), сказал Хаккани, добавив, что ситуация неясна, поскольку этот район находится на расстоянии от столицы, и спасатели оценивают ущерб и пострадавших.

Землетрясение нанесло значительный финансовый и человеческий ущерб, но подробности неизвестны, сообщает местное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на очевидцев.

Хаккани сказал, что сегодняшнее землетрясение было сильным, но он ожидает меньше жертв и повреждений, поскольку оно произошло днем ​​по сравнению с последним землетрясением, которое произошло около полуночи.

#BREAKING: Once against strong earthquake jolted Gayan district of Paktika в 4:00 pm today.
Средства региона в Bakhtar News Agent that the earthquake caused heavy financial and human casualties, but exact number not known. #AfghanistanEarthquake#Earthquakepic.twitter.com/AIBKw5pRMS

— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) July 18, 2022

Добавим

22 июня около 1150 человек погибли и 1600 получили ранения в результате аналогичного землетрясения в районах Гайан, Бурмал и Спера провинции Пактика.

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