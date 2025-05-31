На Харківщині група підлітків побила 11-річного хлопчика: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
У селі Велетень, що на Харківщині, група підлітків побила 11-річного хлопчика. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.
У Харківській області група підлітків побила 11-річному хлопчику. Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події і вже відкрили кримінальне провадження, передає УНН.
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Інцидент стався у селі Велетень Зміївської громади. Про побиття 11-річного хлопчика правоохоронцям повідомила його матір.
"Заявниця повідомила, що група підлітків нанесла тілесні ушкодження її 11-річному сину", - зазначили у поліції.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.
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