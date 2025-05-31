В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика: полиция устанавливает обстоятельства

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
16:00 • 16822 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

13:12 • 29633 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

12:42 • 46537 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 55329 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 93970 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 131376 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 122492 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 108146 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 236377 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 172397 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
49%
749мм
Популярные новости

Диверсии и теракты: задержано более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние

31 мая, 08:17 • 38297 просмотра

Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

31 мая, 08:41 • 41903 просмотра

Трамп прокомментировал, помилует ли скандального рэпера "Diddy"

31 мая, 10:21 • 25935 просмотра

The Guardian назвало возможную причину, почему Германия не готова дать Украине Taurus

14:13 • 28602 просмотра

Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня: это двойные стандарты

15:43 • 6216 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 131261 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 152294 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 161213 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 236322 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 172372 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

16:00 • 16798 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 62725 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 97346 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 83794 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 156895 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика: полиция устанавливает обстоятельства

Киев • УНН

 • 562 просмотра

В селе Великан, что в Харьковской области, группа подростков избила 11-летнего мальчика. Открыто уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика: полиция устанавливает обстоятельства

В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика. Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и уже открыла уголовное производство, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в селе Ветерен Змиевской общины. Об избиении 11-летнего мальчика правоохранителям сообщила его мать.

"Заявительница сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну", - отметили в полиции.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

В Киеве 17-летние подростки жестоко избили 14-летних: полиция начала производство12.05.25, 21:49 • 10005 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Харьковская область
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9