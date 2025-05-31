В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
В селе Великан, что в Харьковской области, группа подростков избила 11-летнего мальчика. Открыто уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.
В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика. Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и уже открыла уголовное производство, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в селе Ветерен Змиевской общины. Об избиении 11-летнего мальчика правоохранителям сообщила его мать.
"Заявительница сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну", - отметили в полиции.
По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.
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