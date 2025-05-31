В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика: полиция устанавливает обстоятельства

В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика. Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и уже открыла уголовное производство, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в селе Ветерен Змиевской общины. Об избиении 11-летнего мальчика правоохранителям сообщила его мать.

"Заявительница сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну", - отметили в полиции.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

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