Вдова Вороненкова відсудила нерухомість чоловіка на 1 млрд рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Вдова екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова Марія Максакова відсудила нерухомість на 1 млрд рублів у колишньої дружини чоловіка. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
Зазначається, що згідно з рішенням Тверського суду Росії усе нажите майно Вороненкова дістається вдові Марії Максаковій, а не колишній дружині вбитого екс-депутата Юлії Вороненковій.
Ініціатором справи була сама Максакова, адже та не хотіла ділитися нерухомістю з колишньою дружиною парламентарія.
Нагадаємо, 23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував.
Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Марії Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.
У жовтні 2017 року ГПУ направила в РФ запит на вручення підозри замовнику вбивства Вороненкова.
10 травня прокуратура Києва повідомила про завершення слідства у справі вбивства Вороненкова.