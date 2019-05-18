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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88208 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100075 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123897 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111858 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137932 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144674 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130151 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Вдова Вороненкова отсудила недвижимость мужа на 1 млрд рублей

Вдова Вороненкова отсудила недвижимость мужа на 1 млрд рублей

Киев  •  УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Вдова экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова Мария Максакова отсудила недвижимость на 1 млрд рублей у бывшей жены мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.

Отмечается, что согласно решению Тверского суда России все нажитое имущество Вороненкова достается вдове Марии Максаковой, а не бывшей жене убитого экс-депутата Юлии Вороненковой.

Инициатором дела была сама Максакова, поскольку не хотела делиться недвижимостью с бывшей женой парламентария.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал.

Убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

В октябре 2017 года ГПУ направила в РФ запрос на вручение подозрения заказчику убийства Вороненкова.

10 мая прокуратура Киева сообщила о завершении следствия по делу убийства Вороненкова.

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