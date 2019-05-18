Вдова Вороненкова отсудила недвижимость мужа на 1 млрд рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Вдова экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова Мария Максакова отсудила недвижимость на 1 млрд рублей у бывшей жены мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.
Отмечается, что согласно решению Тверского суда России все нажитое имущество Вороненкова достается вдове Марии Максаковой, а не бывшей жене убитого экс-депутата Юлии Вороненковой.
Инициатором дела была сама Максакова, поскольку не хотела делиться недвижимостью с бывшей женой парламентария.
Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал.
Убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.
В октябре 2017 года ГПУ направила в РФ запрос на вручение подозрения заказчику убийства Вороненкова.
10 мая прокуратура Киева сообщила о завершении следствия по делу убийства Вороненкова.